Делегация Азербайджана участвует в генеральной конференции Международного совета музеев

В Праге (Чехия) 20 августа начала свою работу XXVI Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ). На этом престижном мероприятии Азербайджан представляет обширная делегация Национального комитета ИКОМ.

В первый день генеральной конференции, прошедшей под девизом "Сила музеев", председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджана, директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова представила отчет о трехлетней деятельности Национального комитета, сообщили Trend Life в пресс-службе Музея ковра, передает Day.Az.

Ширин Меликова также выступила на тему "Инклюзивный музей" на конференции Международного комитета этнографических музеев и коллекций ИКОМ.

В трехлетнем отчете за 2019-2021 годы Меликова рассказала о нововведениях в музейной сфере страны, организованных мероприятиях, международных конференциях, онлайн-деятельности музеев в период карантина в 2020-2021 годах, разработке проектов виртуальных туров, об агитационных кампаниях в период 44-дневной Отечественной войны, организованных Национальным комитетом.

В своем выступлении на тему "Инклюзивный музей" она рассказала о богатом опыте Азербайджанского национального музея ковра как первого инклюзивного музея страны, применяемых в этой области инновациях и реализованных проектах. В своем выступлении Ширин Меликова отметила, что инклюзивная деятельность возглавляемого ею учреждения высоко оценивается зарубежными музеями и организациями.

Участники генеральной конференции с большим интересом заслушали выступления председателя Национального комитета Азербайджана, а также высоко оценили издания музея.

Отметим, что следующее выступление Меликовой - на тему "Разрушение культурно-исторических памятников и музеев во время войны и военных конфликтов на примере Карабаха" - состоится на конференции Международного комитета ИКОМ по управлению рисками в условиях стихийных бедствий.

Наряду с этим, Ширин Меликова и специалисты из ряда стран примут участие в совместной сессии INTERCOM и CIMAM, в ходе которой участники обсудят текущее положение и проблемы в сфере музейного управления.

XXVI Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ) завершит свою работу 28 августа.

Проводимая с 1948 года раз в три года Генеральная конференция собирает международное музейное сообщество для обмена идеями по важным темам и направлена на расширение международного сотрудничества.