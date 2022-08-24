Доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художник-модельер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова примет участие в параде звезд Венецианского кинофестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2022 году Венецианский кинофестиваль - один из самых престижных международных киносмотров - пройдет в 79-й раз, c 31 августа по 10 сентября.

Венецианский международный кинофестиваль (итал. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) - старейший международный кинофестиваль, основан в 1932 году. Главный приз - "Золотой лев". По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи Де Лаурентиса.

Фестивальный показ состоит из следующих основных частей: основная программа - главный конкурс, программа "Горизонты", конкурс короткометражных фильмов, внеконкурсный показ, секция независимого и параллельного кино - международная неделя критики, конкурс авторского кино.