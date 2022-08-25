Актриса из Баку снимается в российском комедийном роуд-муви

Наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Академического театра Вахтангова (Москва) Ольга Лерман приступила к съемкам в комедийном роуд-муви (прим.- фильм-путешествие) "Поехавшая", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Съемки фильма проходят в Нижнем Новгороде.

"После первых съемочных дней мощный заряд энергии и вдохновения. Я каждый день учусь новому. И это для меня большой подарок", - отметила Ольга Лерман, которая сыграет в картине главную роль.

"Поехавшая" - это вдохновляющая история об обычной девушке Ане, которая принимает необычное решение - отправиться в велопутешествие через всю Россию вместе со своей таксой. И все для того, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. Но Аня - не профессиональная спортсменка и абсолютно не готова к опасностям, которые ее ждут. Она поймет это уже в пути...

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в семье Виктории Лерман (заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна) и актера этого театра, заслуженного артиста Фуада Османова. С детства Ольга присутствовала на репетициях, выходила на сцену театра в детских спектаклях. Она мечтала стать балериной, до 7 лет занималась художественной гимнастикой, а после окончания школы поступила в Бакинское хореографическое училище. Позже окончила отделение народных танцев Краснодарского хореографического училища.

В 18 лет Ольга Лерман переехала в Москву. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина, а начиная с третьего курса, уже играла в Московском академическом театре сатиры. В 2013 году Ольга Лерман получила роль Татьяны Лариной в постановке Римаса Туминаса "Евгений Онегин". Всего ею сыграны роли в более чем 15 спектаклях на сцене четырех московских театров. Актриса удостоена ряда театральных премий. В кино дебютировала в 2009 году в картине "Партия в бридж". Исполнила роли в около 30 фильмах.