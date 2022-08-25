Директор "Азербайджанфильм" принял участие в заседании руководителей киностудий стран СНГ

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов принял участие в заседании руководителей киностудий стран СНГ, которое состоялось в Санкт-Петербурге (Россия), сообщили Day.Az в пресс-службе "Азербайджанфильм".

Заседание руководителей киностудий стран СНГ прошло в рамках мероприятий, посвященных 90-летию киностудии "Лендок" и состоявшихся с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге.

В числе этих мероприятий также прошел Международный фестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), в ходе которого были организованы показы фильмов из "золотой коллекции" стран ближнего зарубежья.

21 августа был представлен фильм "Допрос" выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова (1933-2006 годы).

Наряду с этим, состоялся питчинг проектов для совместного производства стран СНГ.