Закулисные моменты со съемок фильма "Мехмандаровы"

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы представила на своих страницах в социальных сетях видеоролик о том, как проходили съемки художественно-документального фильма "Мехмандаровы", сообщает Day.Az.

Напомним, что режиссером художественно-документального фильма, повествующего о династии Мехмандаровых, является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев, сценарий совместно с Рзаевым написал ученый-исследователь Васиф Гулиев.

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит отдельное название. Главный герой фильма - один из ярких представителей династии Мустафа бек Мехмандаров.

Съемки проходили в павильоне киностудии и в городе Шуша. Во время съемок представители династии Мехмандаровых посетили дом Мехмандаровых в городе Шуша.

Фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, снятый по заказу министерства культуры, будет представлен широкой зрительской аудитории до конца текущего года.