В Азербайджане реализуется проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku"

В рамках "Года города Шуша" 26 августа - 5 сентября 2022 года реализуется международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Данный проект, организованный в рамках международной программы "Youth ArtCamp", был основан в 2008 году по инициативе Национальной комиссии Андорры по делам ЮНЕСКО с целью поделиться опытом и ценностями, а также содействия международной гармонии, сосуществованию, взаимному уважению и сотрудничеству.

Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы.

Основная цель этого международного проекта, осуществляемого под эгидой посла доброй воли ЮНЕСКО Хедвы Сер, наряду с демонстрацией произведений искусства, созданных иностранными художниками, также заключается в пропаганде фундаментальных ценностей ЮНЕСКО, включая защиту и поощрение устойчивого мира, разнообразия культурного самовыражения.

16 молодых художников были выбраны жюри из числа кандидатов, представленных национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО зарубежных стран, и привлечены к участию в проекте "Youth ArtCamp Shusha and Baku".

Как отмечается, Шуша воспета в творчестве известных местных деятелей искусства - поэтов, писателей, музыкантов, художников и архитекторов, и данный проект имеет большое значение для ее пропаганды в мире как жемчужины многовековой богатой культуры, архитектуры и градостроительного искусства Азербайджана.

В рамках проекта, помимо города Шуша, также планируются поездки в Агдамский, Физулинский и Джабраильский районы.

Также министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО планируется подготовить каталог работ молодых художников, представить его за рубежом, а также провести выставку.