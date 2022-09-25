Известная пианистка Ольга Домнина выступила с концертом в Италии в честь 100-летия Фикрета Амирова

В театре Тор Белла Монака в Риме (Италия) прошел концерт известной российской пианистки, лауреата многих международных конкурсов Ольги Домниной в честь 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Об этом Trend Life сообщила сама пианистка, передает Day.Az.

Концерт был организован при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В программе, помимо сочинений Фикрета Амирова, прозвучали произведения Гара Гараева и Фараджа Гараева.

"12 миниатюр" Фикрета Амирова, четвертая тетрадь из "24 Прелюдий для фортепиано" Гара Гараева и произведение Фараджа Гараева "Месье Би Лайн - эксцентрик", исполненное на бис, нашли особый отклик у римских меломанов.

"Мелодический дар Фикрета Амирова, отмеченный ещё Шостаковичем, глубина композиторской мысли Гара Гараева и буйство фантазии Фараджа Гараева не оставили равнодушными искушённых слушателей итальянской столицы", - подчеркнула Домнина.

Отметим, что 26 ноября, буквально через несколько дней после дня рождения Фикрета Амирова (22 ноября 1922 года - 20 февраля 1984 года), в Филармонии города Модена (Италия) состоится празднование 100-летия композитора новым концертом пианистки Ольги Домниной. В программе прозвучат сочинения Фикрета Амирова, Дмитрия Шостаковича, Гара Гараева, Фараджа Гараева и других авторов.

Ольга Домнина - лауреат многих международных конкурсов, известная пианистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных и Лондонской Королевской академии музыки. Наряду с сольными концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах. Значимую роль в деятельности Домниной играет творчество азербайджанских композиторов. Интерес пианистки к нашему музыкальному искусству настолько велик, что ее называют пропагандистом азербайджанской музыки. Более 10 лет пианистка проживает на Сицилии (Италия).