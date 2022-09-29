Азербайджанские актеры сыграют в Баку спектакль на английском языке
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На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра проходят последние репетиции постановки "Anamın kitabı" (Книга моей матери) на основе одноименного произведения Джалила Мамедгулузаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в театре.

В спектакле, поставленном на английском языке, заняты актеры из разных театров нашей страны. Постановка является проектом министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гезалова, художник - Вюсал Рагим, видеоинженер - Мурад Гасанов, постановщик боевых сцен и танцев - народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев, режиссер - Заур Алиев.

В постановке заняты актеры академического музыкального театра Гусейн Алили, Ниджат Али, Самедзаде Хасиев, Заур Алиев, Али Керимов, артистка балета Ирана Керимова, а также переводчик театра Шамхал Насиббейли

Также в ролях Лала Сулейманова (Государственный академический национальный драматический театр), Нурлан Сулейманлы и Айгюн Фатуллаева (Государственный театр юного зрителя), Туркан Шахмарлы (Бакинский детско-юношеский театр), Самая Гуламзаде (Инклюзивный театр ƏSA).