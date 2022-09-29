В Баку на территории Восточного базара прошла церемония завершения третьего фестиваля "Неделя узбекской кухни в Азербайджане", организованного посольством Узбекистана в Азербайджане совместно с ОО "В поддержку развития туризма и национальной кухни", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было посвящено 27-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Узбекистаном и 31-летию независимости Узбекистана.

Выступивший на открытии первый секретарь посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрам Гаипов отметил, что ставшее традиционным мероприятие вновь подчеркивает дружеские и братские отношения между странами, позволяет больше узнать о кулинарных традициях узбекского народа.

Богатая национальная кухня Узбекистана имеет глубокую историю, тесно связана с культурой, языком и традициями. Национальная узбекская кухня одна из самых разнообразных в своем регионе, настолько удивительна, что ей можно восхищаться бесконечно: каждое блюдо - настоящий шедевр. Сложившиеся многовековые традиции узбекской кухни воплощена в приготовлении всех видов блюд: основных мясных блюд, супов, хлебобулочных и кондитерских изделий, салатов и напитков. Для основных мясных блюд характерно приготовление жареной, высококалорийной пищи, широкое использование хлопкового масла, курдючного сала, масла, специй и зелени. Многие блюда по сей день сохранили традиционный вид и рецептуру, имеют свои особенности. Узбекская кухня - это не только душистый плов, но и множество других аппетитных блюд - лагман, дамляма, манты, аччик-чучук, чучвара, чак-чак, сумаляк, самса, патыр, халвайтар и масса других блюд, названия которых не только ласкают слух, но и вкусовые рецепторы.

Всю эту богатую палитру в рамках Недели узбекской кухни постарались передать участники конкурса среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, а также группы Azeri Home Chef в сети Facebook. Создатель и руководитель ОО "В поддержку развития туризма и национальной кухни" Фахранда Гасанзаде отметила, чтоконкурс вызвал большой интерес, были представлены сотни блюд, и по итогам выбраны лучшие 25 для представления в заключительном вечере.

По условиям конкурса, участникам необходимо приготовить узбекские блюда, красиво их оформить, заснять процесс на фото или видео, и опубликовать на своих страницах в соцсети Facebook. Конкурс отличался яркостью фотографий и видео, самыми разнообразными и редкими узбекскими блюдами.

Жюри в составе дипломатов посольства Узбекистана, поваров-узбекистанцев, работающих в ресторанах Баку и представителей ОО "В поддержку развития туризма и национальной кухни" отобрали лучшие работы, авторы которых стали финалистами. Авторы лучших блюд отмечены специальными призами, а главным - стала поездка в Узбекистан.

В рамках мероприятия были представлены различные викторины, концертная программа с участием лауреата международных конкурсов и фестивалей Эмина Гасана, юных танцоров Амаля Ахмадулина и Гюляры Ханмерзоева, которые сами приготовили узбекский танец, и т.д.

Очередная Неделя узбекской кухни в Азербайджане вновь раскрылась яркими красками, как и сама прекрасная страна Узбекистан.

Фото - Вугар Иманов