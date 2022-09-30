Когда зрители смогут посмотреть фильм "Fəryad-2"?

Фильм "Fəryad-2" (другое название "Həyat, deyəsən, gözəldir" ("Жизнь, кажется, прекрасна") в ноябре будет представлен на международном фестивале.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал кинорежиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев в ходе панельных обсуждений в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Беседы о городе Шуша").

"После участия в международном кинофестивале фильм планируется представить общественности", - сказал народный артист.

Вагиф Мустафаев также отметил, что основные съемки проходили в Гадруте.

Напомним, что автором сценария и режиссером картины "Fəryad-2" является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.