Сколько фильмов снято в Азербайджане за последние 2 года?

За последние два года в Азербайджане было снято 74 фильма, из них более 30 - полнометражные кинокартины.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заведующий сектором отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Фаталиев в ходе мероприятия Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Беседы о городе Шуша").

Руфат Фаталиев отметил, что при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией "Bozdağ Film" продолжаются съемки многосерийного фильма о 44-дневной Отечественной войне.