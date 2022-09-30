В Баку прошли съемки фильма об известном деятеле культуры из Беларуси, кавалере государственных орденов, народном артисте СССР, профессоре, балетмейстере и педагоге Валентине Елизарьеве, передает Day.Az со ссылкой на Trend. В этом году, 30 октября, видному деятелю культуры исполнится 75 лет.

Валентин Елизарьев родился в 1947 году в Баку. В 20 лет уехал в Ленинград, где окончил Ленинградское академическое хореографическое училище им. А. Я. Вагановой и балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В 26 лет стал главным балетмейстером Белорусского академического театра оперы и балета. Создал современный белорусский балет, возглавляя на протяжении 30 лет балетную труппу. Сформировал новый тип балетной драматургии, основанной на сквозном развитии действия, на метафоричности и многообразии пластики, на тонком взаимодействии хореографии и музыки со сценографией. С 2018 года по настоящее время - художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Из воспоминаний Валентина Елизарьева: "Родился я в Баку, в Баиловском роддоме. Мой отец был военнослужащим. Мама работала главным бухгалтером в Институте экономики Академии наук. В 1963 году я уехал в Ленинград, а в 1973-м, когда мне было двадцать шесть, уже выиграл всесоюзный конкурс и был приглашен в Минск главным балетмейстером. Я съездил туда, посмотрел театр, сцену, познакомился с труппой и остался. С тех пор приезжал в Баку - у меня здесь жили мама с сестрой. Мои воспоминания об Азербайджане, как о чудесном детстве, сказке. Здесь я начинал учиться в школе, в Хореографическом училище. Меня очень любила Гамер ханум Алмасзаде. И в дальнейшем, когда я уехал, мы с ней очень хорошо поддерживали связь".

Ведущая Белтелерадиокомпании Нина Можейко принимала непосредственное участие в съемках фильма в Баку: "Мне очень хотелось, чтобы зрители узнали его совершенно с другой стороны. Поэтому отправились с Валентином Николаевичем в Азербайджан, на его родину. И сделали все для того, чтобы получилась красивая история, пропитанная горячим солнцем Баку и соленым воздухом Каспия. Мне кажется, в Баку Валентин Николаевич действительно раскрылся по-другому. Мы прогулялись по местам его детства, нашли дом, в котором жила его семья... Такой материал - это, конечно, большая журналистская удача. Еще были съемки в Санкт-Петербурге (в елизарьевском Ленинграде), где произошел его творческий подъем. Ну и на минской сцене, конечно".

Кстати, в начале сентября министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с Валентином Елизарьевым в Баку. На встрече была подчеркнута важность укрепления существующих связей в сфере балетного и оперного искусства между Азербайджаном и Беларусью. Министр культуры выразил признательность Валентину Елизарьеву, внесшему большой вклад в продвижение азербайджанской культуры не только в Беларуси, но и в мире, и вручил народному артисту нагрудный знак "Шуша - 270". Валентин Елизарьев в свою очередь поблагодарил за большое внимание и заботу, проявленные к его творческой деятельности. Анар Керимов пожелал Валентину Елизарьеву успехов в работе и крепкого здоровья.