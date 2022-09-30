В Баку состоится премьера балета "Бабек"

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 8 октября состоится премьера балета "Бабек" народного артиста Азербайджана, видного композитора Агшина Ализаде в новой постановке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль посвящен легендарному Бабеку - мужественному борцу, полководцу, ставшему выразителем чаяний своего народа.

Хореографом-постановщиком балета является народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

Дирижировать спектаклем будет лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

Главные партии в балете исполнят ведущие солисты балетной труппы театра - заслуженные артисты Азербайджана Анар Микаилов (партия Бабека), Джамиля Керимова (партия Алнисы), Макар Ферштандт (партия Эмира), а также солисты Аян Эйвазова (партия Перишад), Сеймур Гадиев (партия Джавидана) и другие.

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