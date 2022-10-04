Певец Мурад Садых выпустил клип на песню "Ты позови"

В сентябре 2022 года известный азербайджанский певец Мурад Садых выпустил песню "Ты позови". Музыку написала Севиндж Тагиева, слова принадлежат Лейле Алекперовой Мамедову. Певец также снял клип на данную композицию, режиссером которого выступил Наиль Наибоглу.

В комментарии Day.Az исполнитель поделился деталями появления на свет данной композиции и клипа:

"Это уже не первая работа с Севиндж Тагиевой (в 2010 году вышел клип "Həsrətindəyəm", затем вышли "Daha nələr", "Elə bil ki". Песня "Ты позови" планировалась выйти 19 мая, но аранжировщик в связи с работами задержал песню. С одной стороны хорошо, что песня вышла в сезон телевидения и радио, когда все уже вышли из отпуска. Съёмки клипа были 20 сентября, который снимал Наиль Наибоглу. Клип чёрно-белый и многим он понравился. В ролях участвовала молодая актриса Ляман, ученица Оксаны Расуловой. И на съёмке клипа было всё так позитивно, что мы не заметили как прошло время.

Пока я живой и пока есть возможность я буду всегда выпускать песни. Потому что моя жизнь состоит из этого. Когда я впервые вышел на сцену в передаче покойного Рагима Рагимли в 2008 году я исполнил песню "Sevməsən ölərəm" композитора Арифа Саилимова. Рагим Рагимли всегда протягивал руку помощи молодым, талантливым людям. Он меня пригласил на программу "Dostum şou" и попросил меня спеть эту песню. Когда я услышал, что песню "Sevməsən ölərəm" встали на ноги и приняли с аплодисментами. Затем песня вышла в интернет, её стали крутить по радиостанциям. Затем вышла песня "Əvəzin yox". Рагим Рагимли опять пригласил меня на свою передачу, однако я не успел на неё прийти. Далее я получил приглашение на Первый канал РФ. Я до этого давал им информацию, что записываю песню "Я люблю тебя до слёз". Уже планировал идти на запись и вдруг пропал голос. Несмотря на это я записал хриплым голосом, мне помог в этом композитор Вагиф Гярайзаде", - сказал Мурад Садых.

Напомним, что имя Мурада Садыха стало известно десять лет назад после участия в популярном российском ток-шоу "Пусть говорят". Мурад исполнил песню "Я люблю тебя до слез" на передаче, посвященной Александру Серову.