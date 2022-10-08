https://news.day.az/culture/1501751.html Джахит Багчи награжден нагрудным знаком «Шуша 270» - ФОТО
Джахит Багчи награжден нагрудным знаком «Шуша 270» - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи награжден нагрудным знаком "Шуша 270".
Как передает Day.Az, об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter.
Посол выразил благодарность министру культуры Азербайджана Анару Керимову.
"В рамках положений Шушинской декларации мы будем работать над развитием турецко-азербайджанских отношений во всех сферах", - написал посол.
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