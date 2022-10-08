Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи награжден нагрудным знаком "Шуша 270".

Как передает Day.Az, об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

Посол выразил благодарность министру культуры Азербайджана Анару Керимову.

"В рамках положений Шушинской декларации мы будем работать над развитием турецко-азербайджанских отношений во всех сферах", - написал посол.