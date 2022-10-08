На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша"

На восьмой Бакинской международной книжной ярмарке-выставке состоялась презентация книг, посвященных "Году города Шуша", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книги Захида Халила "Dəmir yumruq" (Железный кулак), Севиндж Нуругызы "Zəfər nəğməsi. Şuşa" (Песня Победы. Шуша) и Муршуда Исмаилзаде "Zəfəri yaşayanlar, yaşadanlar" (Творящие и живущие Победой) были представлены отделением "3 alma" Издательского дома TEAS Press специально для детей. Писатели ответили на вопросы гостей, провели автограф-сессию.

Baku International Book Fair 2022 организована министерством культуры Азербайджана и проходит в Бакинском экспо центре с 5 по 9 октября. В выставке принимают участие ряд местных и зарубежных издательств и типографий, представители книжных магазинов, проходят творческие встречи с писателями, презентации, семинары, часы поэзии и т.д. Участники выставки-ярмарки могут воспользоваться возможностью продемонстрировать и продать свою полиграфическую продукцию, провести переговоры с местными и иностранными авторами, национальными издательскими и полиграфическими компаниями, а также заключить взаимовыгодные контракты. Цели выставки - пропаганда культуры чтения среди местного населения, создание площадки для встреч писателей и читателей, деловых отношений между писателями и издателями, развитие книжного дела, продвижение современной литературы и авторов путем предоставления информации посетителям выставки, повышение уровня знаний и навыков молодых писателей посредством общения и обмена опытом.