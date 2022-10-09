"Я, ты, он и телефон" – интригующая премьера в бакинской русдраме

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялась первая премьера в новом сезоне. И прошла она на "ура". Вниманию публики была представлена постановка "Я, ты, он и телефон" по одноименному произведению народного писателя Азербайджана Анара, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Для постановки спектакля из Санкт-Петербурга (Россия) был приглашен наш соотечественник - талантливый режиссер Аршад Алекперов, художник-постановщик спектакля - Кристина Данилина (Россия).

Аршад Алекперов - выпускник Российского государственного института сценических искусств. Он ставил спектакли в Азербайджане, России, Казахстане. Это не первый его опыт сотрудничества с академическим русским драматическим театром имени Самеда Вургуна. Ранее Алекперовым был поставлен спектакль "Церемония" по пьесе Эжена Ионеско "Король умирает".

Спектакль "Я, ты, он и телефон" объединил молодых актеров театра, многих из них зрители увидели впервые на сцене, других - открыли для себя заново. Словом, "Я, ты, он и телефон" - спектакль открытий.

История, рассказанная на сцене, добрая, трогательная, где-то печальная, она как повествование о знакомстве близких тебе людей. Такие истории любят все...

В спектакле несколько главных героев, и один из них телефон. Да-да, именно телефон... И на сцене телефонная будка занимает центральное место, вокруг нее и происходят все страсти - от признаний в любви до мучительной ревности, от надежды до отчаяния, от первого знакомства до окончательного разрыва.

Друзья Сеймура (Ибрагим Чингиз), все семейные ребята, решают найти ему девушку. А как это сделать? Ну, например, познакомиться по телефону. Забавы ради каждый из них называет по одной цифре, собрав воедино заветный номер.

"Если ответит девушка, ты на ней женишься!" - констатируют друзья. Номер набран, один гудок, два, три... молчание, на том конце - не ответили. "Видимо, не судьба", - как будто сожалеет Сеймур.

Друзья разошлись по домам, да и Сеймуру пора, но он решается на вторую попытку. И вдруг на том конце провода отозвался приятный женский голос. Закрыв платком мембрану трубки, и почему-то представившись вымышленным именем - Рустамом, Сеймур знакомится с Мединой (заслуженная артистка Азербайджана Натаван Гаджиева). Так разговоры ни о чем между Рустамом и Мединой стали каждодневным ритуалом. Однако предложения встретиться Медина категорически отвергала. Но судьба их все-таки свела. Среди номеров телефонов сотрудников редакции, где работал Сеймур, он увидел близкие сердцу цифры. И тут зародился любовный треугольник. Сеймур провожал Медину до дома, ходил с ней в кино, а Рустам звонил ей каждый день, рассказывая о своей любви.

Сеймур ревновал к Рустаму, а Рустам к Сеймуру... А Медина, она и не догадывалась, что два поклонника - это один человек. Теперь ей предстояло выбрать...

"Я, ты, он и телефон" - действительно спектакль открытий, одним из них является Ибрагим Чингиз. Зрителям актер хорошо известен, он занят в популярных телесериалах, играет в нескольких постановках театра, даже заглавные роли. Но образ Сеймура-Рустама раскрыл его актерский талант на сцене в полной мере. Четкая подача, пронизывающие монологи, полное погружение в сюжет, образ, время...

Прекрасная Натаван Гаджиева - красивая, талантливая. Потрясающая актриса со своим почерком на сцене.

В спектакле также заняты Рашад Алияров, Егяна Гусейнли, Мурад Исмаилов, Диляра Исмаилова, Джохар Абдуллаев, Сяма Велиева, Руфат Алиев, Самира Рустамова, Заур Терегулов. Воплощенные каждым из них образы добавили изюминку спектаклю.

Кстати, в актерской труппе постановки значится и совсем юный артист - это двухлетний сын Мурада Исмаилова. На сцену маленький Фуад Исмаилов вышел впервые, но ни аншлаг в зале, ни бурные аплодисменты зрителей его не смутили. Так что в семье Исмаиловых подрастает еще один артист.

Также приятным сюрпризом для зрителей стало то, что в постановке звучат сочинения композитора Тофига Гулиева. Исполнили произведения Аят Бахшиев (тар), Хаял Алиев (аккордеон) и Сария Мамедова (фортепиано).

Яркие детали, режиссерские находки сделали спектакль неповторимым и очень душевным. "Браво!" актерам, режиссеру и всей команде. И спасибо народному писателю Анару за такой душевный рассказ.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.