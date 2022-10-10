В Баку состоится премьера оратории "Müşfiq ağıları" Джаваншира Гулиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 14 октября в 19.00 состоится творческий вечер заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Джаваншира Гулиева, об сообщает Day.Az со ссылкой на Trend .

В концертной программе выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова, а также Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижер - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова).

Солисты программы - народный артист Азер Зейналов (тенор), заслуженные артисты Сабина Асадова (меццо-сопрано) и Ильхам Назаров (баритон), а также Нигяр Тагиева (сопрано), Илаха Феда (ханенде).

Ведущий вечера - Кямран М.Юнис.

На концерте прозвучит оратория "Müşfiq ağıları" Джаваншира Гулиева. Автор либретто - Сабир Рустамханлы. Произведение будет исполнено впервые.

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