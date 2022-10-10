Тело Рухангиз Гасымовой будет доставлено из Гонконга в Баку

"В связи с кончиной известного композитора, драматурга, публициста и поэтессы, заслуженного деятеля Азербайджана Рухангиз Гасымовой мы связались с ее дочерью Джананой ханум, и сказали, что Государственный комитет по работе с диаспорой окажет всю необходимую помощь в доставке тела Рухангиз ханум в Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала глава пресс-службы Госкомитета Весиля Вахидгызы.

По ее словам, дочь композитора сказала, что все процедуры осуществляются поэтапно, и в ближайшие день-два думают вылететь в Баку.

Отметим, известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств, президентский стипендиат Рухангиз Гасымова скончалась в 82 года в Гонконге.