В Баку состоится мультимедийное шоу "Музыкальный проектор"

В Киноцентре "Низами" 22 октября в 20:00 состоится мультимедийное шоу "Музыкальный проектор", организованное компанией Art-East Media Group при поддержке киностудии "Азербайджанфильм", сообщает Day.Az.

В мультимедийном шоу "Музыкальный проектор" в исполнении камерного оркестра "Авангард" будут представлены зрителям саундтреки к самым популярным фильмам и мультфильмам азербайджанского и мирового кинематографа в новой аранжировке.

В этой концертной программе, ставшей уже традиционной и являющейся самым излюбленным проектом нашей столицы, музыкальные образцы, отобранные из экранных произведений, завоевавших большую любовь и симпатию, будут сопровождаться экранными фрагментами из популярных фильмов, а также танцевальными номерами и хореографическими композициями.

"Тем самым, камерный оркестр "Авангард" окрашивает культурную жизнь столицы в палитру ярких звучаний, порождая трепет в сердцах многочисленных меломанов. В состав оркестра входят двадцать три профессиональных музыканта, являющихся президентскими стипендиатами, лауреатами республиканских и международных конкурсов. Мы представим мультимедийное шоу, которое вызовет у публики новый художественный вкус, надолго оставит хорошее впечатление, создаст приподнятое настроение и незабываемые приятные моменты", - отметил руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

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