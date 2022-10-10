В Узбекистане торжественно отметили 100-летие Фикрета Амирова

В Ташкенте на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои состоялся показ балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора, лауреата государственных премий, народного артиста Азербайджана и СССР, кавалера высших государственных орденов Фикрета Амирова, посвященный 100-летию со дня рождения Мастера музыки, сообщает Day.Az.

Руководство Ташкентского театра организовало большой праздник для любителей балета и поклонников таланта композитора. Музыкальным руководителем спектакля выступил народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов. Публика устроила продолжительные овации азербайджанскому дирижеру и солистам спектакля. Примечательно, что Ялчин Адигезалов творчески тесно связан с Узбекистаном. В середине 80-х маэстро обучался в течение года в Государственной консерватории Узбекистана в классе профессора К.М. Усманова. Впоследствии неоднократно был приглашен в Узбекистан для участия в спектаклях Оперного театра и концертах Филармонического оркестра.

"Тысяча и одна ночь" (азерб. Min bir gecə) - балет в двух действиях, написанный Фикретом Амировым в 1979 году. Либретто Наили Назировой, Максуда и Рустама Ибрагимбековых. Балетмейстер-постановщик - Наиля Назирова, художник - Тогрул Нариманбеков. Либретто балета написано по мотивам собраний сказок "Тысячи и одной ночи". На протяжении многих лет с успехом ставился на сценах мира. Основой балета стал популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рухх, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках.