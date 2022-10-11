В театре оперы и балета прошла премьера спектакля "Бабек"

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась первая премьера нового, 114-го театрального сезона - балет "Бабек" видного композитора, народного артиста Агшина Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Балет "Бабек" был написан композитором в начале 80-х годов прошлого века и поставлен на сцене в 1983 году народными артистами Рафигой Ахундовой и Магсудом Мамедовым. Спектакль посвящен легендарному Бабеку - мужественному борцу, полководцу, ставшему выразителем чаяний своего народа.

В новой версии хореографом-постановщиком балета стала народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Техран Бабаев. Дирижировал постановкой лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

Спектакль "Бабек" - это по-настоящему завораживающее зрелище, и его премьера прошла с большим успехом. Камилла Гусейнова внесла небольшие дополнения в либретто балета, поставленного на основе либретто первой постановки, что сделало этот спектакль еще зрелищным. Потрясающее оформление балета - декорации, костюмы, освещение создавало полное ощущение погружения в хореографическое повествование. Своим мастерством артисты балета сумели точно передать содержание либретто, характер героев.

Главные партии исполнили ведущие солисты театра - заслуженные артисты Анар Микаилов (партия Бабека), Джамиля Керимова (партия Алнисы), Макар Ферштандт (партия Эмира), а также Аян Эйвазова (партия Перишад), Сеймур Гадиев (партия Джавидана) и другие.

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