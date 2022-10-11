15 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль «Тоска» Дж.Пуччини.

Являясь одним из лучших произведений оперной классики, "Тоска", премьера которой состоялась в 1900 году в Милане, по сей день пользуется большой популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира.

Джакомо Пуччини, автор знаменитых опер "Мадам Баттерфляй", "Турандот", "Богема", "Девушка с Запада", впервые увидел спектакль о трагической судьбе оперной певицы "Тоска" по пьесе французского драматурга Викторьена Сарду в 1889 году в Милане. Острота конфликта и драматизм переживаний героев пьесы Сарду привлекли внимание и известных итальянских композиторов Верди и Франкетти, однако в конечном итоге права на написание оперы были переданы Пуччини.

В 1899 году, внеся некоторые изменения в сюжет Сарду и изменив судьбу главной героини, Пуччини сочинил музыку к опере "Тоска", авторами либретто которой стали Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза.

В основе сюжета - сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини Тоска борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

На сей раз для исполнения партии Тоски, руководство театра пригласило ведущую солистку Национальной оперы Украины, Заслуженную артистку Украины, лауреата международных конкурсов вокалистов Викторию Ченскую.

В этот день партию Каварадосси будет исполнять Заслуженный артист Азербайджана Азер Рза, а в роли Скарпиа выступит Народный артист Азербайджана Авез Абдулла.

В спектакле также примут участие Народные артист Азербайджана Али Аскеров (партия Тюремщика), Заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов (партия Анджелотти), Турал Агасиев (партия Сполетты), солисты Махир Тагизаде (партия Ризничего), Рза Хосровзаде (партия Шарроне) и др.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Спектакль в таком звездном составе несомненно станет прекрасным подарком для меломанов и любителей этой оперы.