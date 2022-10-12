Известного композитора Рухангиз Гасымову проводили в последний путь аплодисментами

Известного композитора, драматурга, публициста и поэтессу, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Рухангиз Гасымову проводили в последний путь аплодисментами, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Церемония прощания с Рухангиз Гасымовой прошла в мечети Тезепир в Баку.

В церемонии прощания приняли участие общественные деятели, известные представители культуры, искусства, родные и близкие известного композитора. Принявшие участие в церемонии прощания отметили, что азербайджанская музыкальная культура понесла большую утрату. Было подчеркнуто, что обладавшая необычайным даром общения, Рухангиз Гасымова была добрым наставником для молодых творцов, поддерживая их позитивными, дельными советами.

Мастер музыки и поэзии скончалась 9 октября на 83 году жизни в Гонконге, где гостила у дочери. Похоронена на Ясамальском кладбище рядом с супругом.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Окончив с отличием Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, в 1958 году поступила в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс композиции профессора Джовдета Гаджиева. Как композитор, звукорежиссер и сценарист 25 лет работала на Азербайджанском государственном телевидении и радио, публиковалась в различных изданиях, выпустила книгу "Babamın muzeyi" (Музей моего дедушки). Рухангиз Гасымова - автор более двухсот произведений. Написала музыку к около ста телефильмам, мультфильмам, документальным и художественным фильмам, среди которых "Мелодия Дворжака", "Асиф, Васиф, Агасиф" и другие. А к фильму "Частный визит в немецкую клинику" не только написала музыку, но и сама снялась в роли немецкой пианистки. Особое место в ее творческой деятельности занимают музыкальные спектакли "Quyu" (Колодец) и "Qızıl oğlan" (Золотой мальчик), "Ürək yanarsa" (Горящее сердце), "Aycan" (Айджан), "Сказки Пушкина", "Песня о Буревестнике", оперетта "Məzəli əhvalat" (Веселая история), симфоническая поэма "Mənim əsrim" и другие. Три пьесы - "Yollar görüşəndə" (Когда пересекаются дороги), "Ömrün yolları" (Дороги жизни), "Qonşu qonşu olsa" (Если бы сосед был соседом) вошли в золотой фонд азербайджанского телевидения.

Произведения Рухангиз Гасымовой исполняли известные артисты, легендарные музыканты и поэты, среди которых Рашид Бейбутов, Рафиг Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Хураман Гасымова, Лютфияр Иманов, Фикрет Годжа и другие.

Как истинно творческая личность она вобрала в себя не только множество талантов, но и была полным оптимизма человеком...