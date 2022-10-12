В Баку покажут детский спектакль "Super Qanadlar"

В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли будет представлен детский спектакль "Super Qanadlar" ("Супер крылья"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

По сообщению организаторов, к ранее объявленному показу 30 октября добавился еще один день - 29 октября.

Музыкально-интерактивная постановка "Super Qanadlar" подготовлена профессиональной театральной труппой из Анкары. Спектакль порадует не только детей, но и взрослых зажигательной музыкой и танцами, интересной и поучительной историей. Спектакль - на турецком языке.

По сюжету, герои Джетт, Донни, Диззи и их друзья пытаются справиться с трудностями. Как они будут преодолевать все сложности и неприятности, юная аудитория узнает, посмотрев спектакль. Всех зрителей ждут незабываемые впечатления, подарки и сюрпризы.

Время показов - в 12:00, 15:00 и 18:00. Стоимость билетов составляет от 10 до 39 манатов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города онлайн https://iticket.az/events/kids/harika-kanatlar-musiqili-interaktiv-tamasa

Телефон для справок: (050) 332-36-30.

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