В Чехии состоялась музыкальная презентация, посвященная азербайджанской культуре

В чешском городе Брно прошла музыкальная презентация, посвященная азербайджанской культуре.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном по инициативе представителя Чешско-азербайджанского объединения в Брно Эмина Расулзаде, приняли участие наши соотечественники и местная общественность.

Гостям была предоставлена подробная информация о древней истории, богатой культуре и традициях нашей страны, в исполнении музыкальной группы "Шербет" прозвучали азербайджанские народные песни и популярные мелодии наших композиторов.

Кроме того, на мероприятии были представлены блюда национальной кухни, состоялась викторина. Победителям были вручены альманах азербайджанских писателей, азербайджанский чай и вино.