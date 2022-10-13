В Баку прошел вечер в честь композитора Саида Рустамова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в честь 115-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, педагога, дирижера Саида Рустамова (1907-1983), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера заслуженный работник культуры, доктор философских наук Сеадат Техмиразгызы рассказала о жизни и творчестве Саида Рустамова, который внес большой вклад в национальную культуру.

Творчество Саида Рустамова тесно связано с азербайджанским музыкальным фольклором. Широко используя в своем творчестве мугам, ашугскую музыку и народные песни, он создал своеобразный музыкальный язык.

Саид Рустамов - автор музыкальных комедий "Беш манатлыг гялин", "Дурна" и "Жена начальника". В его творчестве видное место занимает песенный жанр. Он написал лирические, патриотические песни, а также песни, посвященные миру, труду. Эти композиции широко популярны и горячо любимы в народе, их отличительные качества - красота и мелодичность, тесная связь с подлинно народными интонациями.

Саид Рустамов в различные годы работал художественным руководителем и главным дирижёром оркестра народных инструментов, был директором и художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем правления Союза композиторов Азербайджана. Автор ряда учебно-методических пособий на азербайджанском языке, составитель фольклорных изданий.

В концертной программе выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Агаверди Пашаева. Произведения исполнили народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, заслуженные артисты Алмаз Оруджева, Закир Алиев, Арзу Алиева, а также Нурлана Абдуллаева, Фахри Казым-Ниджат, Сярхан Буньядзаде, Сабина Арабли, Забита Алиева, Нурлан Азизбейли, Сахиб Ибрагимов.

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