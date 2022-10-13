В театре оперы и балета покажут спектакль "Трубадур" Джузеппе Верди

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку 22 октября состоится спектакль "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Руководством театра для исполнения ведущих партий в спектакле приглашены лауреаты международных конкурсов вокалистов - солист Государственного академического Большого театра Узбекистана имени А.Навои, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов (партия Манрико), солист Приморской сцены Мариинского театра (Россия) Вячеслав Васильев (партия графа ди Луны) и солистка Михайловского театра оперы и балета (Россия) Анастасия Барун (партия Леоноры).

В спектакле также примут участие народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Феррандо), заслуженные артисты - Сабина Вахабзаде (партия Азучены), Турал Агасиев (партия Рюиса), солисты Нина Макарова (партия Инес), Эльчин Ахадзаде (партия Старого цыгана) и другие.

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Опера "Трубадур" входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперы и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

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