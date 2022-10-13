В Баку покажут интерактивное шоу для детей "Minecraft против Brawl Stars"

В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 13 ноября будет представлено интерактивное шоу для детей "Minecraft против Brawl Stars", передает Day.Az.

Современные дети проводят настолько много времени с гаджетами, что даже современные интерактивные шоу адаптировались под особенности маленьких зрителей. Именно поэтому уже 13 ноября в Баку будет проведено интерактивное шоу "Minecraft против Brawl Stars" с участием самых известных персонажей любимых игр. Для ребенка - это настоящая мечта, ведь он не просто попадает внутрь игры, но и получает возможность принять в ней непосредственное участие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/kids/minecraft-protiv-brawl-stars

Телефон для справок: (050) 332-36-30.

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