Названы время и место проведения съезда Союза писателей Азербайджана

XIII съезд Союза писателей Азербайджана начнет работу 26 октября в 10.00, сообщили Day.Az в организации.

Съезд пройдет в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

По приглашению Союза писателей Азербайджана в съезде примут участие более двадцати гостей из Турции, России, Литвы, Израиля, Пакистана, Грузии, Германии, Ирака, Беларуси и Ирана.

26 октября в 9.00 участники съезда посетят Аллею почетного захоронения, где почтут память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также азербайджанских писателей, затем посетят Аллею шехидов.

Список делегатов съезда будет опубликован в газете "Ədəbiyyat qəzeti" в выпуске за 22 октября.