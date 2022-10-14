https://news.day.az/culture/1503294.html В Баку состоялось открытие выставки «Туман войны» - ФОТО
В Баку состоялось открытие выставки «Туман войны» - ФОТО
В Центре Гете в Баку состоялось открытие выставки "Туман войны", посвященной последствиям войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка подготовлена Центром Гете в Баку при поддержке представительства Европейского Союза, Kapellhaus и PlatformArt.
В проекте приняли участие художники и фотографы из Азербайджана, Украины, Казахстана, Норвегии, Нигерии, Германии.
На выставке представлены работы Каро Акпокере, Орхана Гусейнова , Верены Иссель, Никиты Кадана, Дмитро Козацкого, Марии Куликовской, Алмагюль Менлибаевой, Сабины Шихлинской и Франка Тиля.
Отметим, что выставка продлится до 13 ноября.
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