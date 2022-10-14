В Центре Гете в Баку состоялось открытие выставки "Туман войны", посвященной последствиям войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка подготовлена Центром Гете в Баку при поддержке представительства Европейского Союза, Kapellhaus и PlatformArt.

В проекте приняли участие художники и фотографы из Азербайджана, Украины, Казахстана, Норвегии, Нигерии, Германии.

На выставке представлены работы Каро Акпокере, Орхана Гусейнова , Верены Иссель, Никиты Кадана, Дмитро Козацкого, Марии Куликовской, Алмагюль Менлибаевой, Сабины Шихлинской и Франка Тиля.

Отметим, что выставка продлится до 13 ноября.