В Баку состоится концерт "Şanlı tarix"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 17 октября в 19:00 состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Day.Az.

Концертная программа под названием "Şanlı tarix" (Славная история) будет посвящена Дню восстановления независимости Азербайджана, отмечаемому 18 октября.

На концерте выступят молодые пианисты - Айтадж Велизаде, Угур Няби, Инджи Гасанова, Фарах Алиева, Нурджан Джафарова, Нурай Гулиева, Нармин Керимли, Айшан Угурлуева, Зюмрюд Мамедова, Валерия Олховая, Фарида Гулиева, Ясаман Умюдова, Айшан Умюдова, Амира Меджидова, Бахши Байрамова, а также исполнители на скрипке - Сабина Гасанзаде, Наргиз Сафарли и композитор Севгим Мусазаде.

"Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых разных возможностей для реализации талантов и творческих идей. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.az.