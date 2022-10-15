В Париже прошел концерт правнука Самеда Вургуна

В Парижской Высшей школе-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot прошел концерт лауреата международных конкурсов, пианиста Вургуна Векилова, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом соообщили в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Вургун Векилов является выпускником этой консерватории, учился в классе знаменитой пианистки, кавалера французского Ордена искусств и словесности, профессора, уроженки Баку Рены Шерешевской-Мустафабейли.

Традиционно выпускники Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot выступают здесь с концертами. Вургун Векилов исполнил произведения Гара Гараева и Модеста Мусоргского.

23-летний Вургун Векилов родился в Баку. Он является правнуком видного представителя национальной культуры, народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна (Векилова), в честь которого его и назвали родители, быть может, в глубине души надеясь, что когда-нибудь их сын пойдет по стопам своего прадеда. Однако поэтом Вургун-младший не стал, для творческого самовыражения он выбрал не менее сложный путь служения музыке, но при этом личность великого поэта навсегда стала для него главным нравственным ориентиром в жизни. Он обладатель Гран-при и лауреат международных конкурсов, президентский стипендиат, чье имя еще в 2009 году вошло в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.