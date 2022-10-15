Картины на лоне осенней природы в Галаалты

В курортной местности Галаалты состоялось закрытие арт-симпозиума XAZART, организованного Leyla Khazary ArtGallery в сотрудничестве с Qalaalti Hotel & Spa и при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Арт-симпозиум XAZART прошел с 7 по 15 октября в прекрасном местечке Галаалты, которое находится в Шабранском районе, в 120 км от Баку. Расположение комплекса Qalaalti Hotel & Spa поистине уникально - он построен прямо в чаще горного леса под скалой, на которой гордо высится древняя крепость Чираг-гала, возведенная в IV-VI веках на высоте 1232 метра над уровнем моря. Расположение крепости позволяло обозревать большую территорию и предупреждать об угрозе с помощью огней, отчего она и получила свое название. Входила в линию обороны, которая начиналась от Дербента и простиралась до Баку и Абшерона. Это место особой красоты с кристально чистым воздухом расположено среди прекрасных лесистых склонов на берегу Каспийского моря.

Руководитель Leyla Khazary ArtGallery Лейла Хазари отметила, что целью художественного симпозиума XAZAR является определение современных тенденций в изобразительном искусстве, популяризация современной живописи среди широкой аудитории, пропаганда художественной жизни в регионах.

"Развитие творческих связей между столицей и регионами имеет важное значение для современной жизни, обмена опытом между молодыми и именитыми художниками. Для нас здесь были созданы все условия для творческой деятельности и реализации идей", - сказала руководитель проекта.

В симпозиуме приняли участие мастера, известные и любимые также за пределами Азербайджана художники, среди которых Анар Йолчуев, Диана Алиева, Эльдар Бабазаде, Эльнур Махмудов, Абульфаз Фараджоглу, Фархад Ялгузаг, Инна Костина, Мир Азер Абдуллаев, Рафаил Алиев, Эркин Алекберли, Тарана Сеид, Зохраб Саламзаде, Анар Гусейнзаде и Зюмрад Гусейнзаде.

Инна Костина создала картины "Симург" и "Абшерон": "У каждого художника есть свои любимые темы и жанры. Абшеронский пейзаж является одним из самых любимых и даже здесь он для меня актуален. А тему фантастической птицы, персонажа мифологии тюркоязычных народов - Симург развиваю уже на протяжении более 25 лет. Здесь в образе Симург привнесла больше зеленой палитры в соответствии с прекрасной природой и ландшафтом края".

Рафаил Алиев создал триптих без названия в своеобразном стиле лидера абстрактного экспрессионизма XX века, американского художника Джексона Поллока: "Я крайне редко создаю абстрактные работы, но в этот раз решил создать интерьерную композицию. Это был внутренний импульс и этот триптих отражает три разных ритма. И так как я бывший художник по металлу, поэтому в композиции больше использовал цвета металлики. Даже края картины покрыты медью. При скудной палитре, все два-три цвета, я хотел показать красоту сочетания цветов металлики".

Эльдар Бабазаде создал картины "Старый город Баку" и "Воспоминания о Чыраг-гала": "Тема была свободной и каждый из нас старался привнести свои впечатления от прожитых здесь дней и увиденного. Наряду с Чыраг-гала, я также написал Ичери шехер, который живет в сердце каждого бакинца, отразив в произведениях свое видение художника. В картины, созданные на лоне прекрасной осенней природы, каждый художник привнес свою философию и впечатления".

Мир Азер Абдуллаев создал три очень ярких живописных полотна. Одно посвящено Карабаху, а две - роли женщины в обществе: "Одна картина отражает женскую миссию во имя мира, призыв к прекращению войн и к милосердию, переплетение судеб народов и стран во имя развития и процветания. Вторая отражает баланс в мире, который необходимо соблюдать, настроения и эмоции, сопровождающие нас в жизни сквозь призму красоты и созерцания. Центральное место занимает третья работа, посвященная возрождению Карабаха, с символикой плодородия и нашей древней истории, крепостями и скакунами, национальными элементами. А яркие краски показывают окружающую природу и мой позитивный характер".

Тарана Сеид создала две картины - "Шуша" и "Чыраг-гала": "Шуша представлена мною на фоне разрушенного армянскими вандалами дома великой поэтессы Хуршидбану Натаван, который был одним из центров просветительства и культуры Карабаха, и в то же время на фоне зеленого дерева, символизирующего освобожденный и возрождающийся город, куда вернулись его истинные хозяева. А Чыраг-гала настолько величественна и прекрасна на фоне природы и меняющейся погоды, что решила создать ее в жанре импрессионизма".

Эльнур Махмудов создал два женских портрета с философским подтекстом - один образ с закрытыми, другой - с открытыми глазами: "Это символические образы не столько отражают женскую красоту, сколько внутренний мир и эмоции. При этом каждый зритель может увидеть что-то свое, создать свой образ в мыслях".

Диана Алиева создала две картины - "Чыраг-гала" и "Груши": "Согласно преданиям, для того, чтобы предупреждать о приближении врагов, на вершине Чираг-галы зажигали огни. Вероятно, отсюда и происходит ее название: "Чыраг-гала: Крепость-светильник". Этот свет также символизирует древнюю историю Азербайджана. А груши, издревле являющияся символом процветания, счастья и крепкого здоровья, написаны в абстрактном жанре с философией цветовых гамм".

Эркин Алекберли создал две живописные работы - "Волнующая тишина" и "Символика колец": "С древнейших времен и до наших дней кольцо остается символом верности обетам и оберега, власти и даже социального статуса. В моей картине представлен взгляд образов, которые отказались от колец, смотря на мир через окно в воду, которая является символом чистоты. В другой картине - стая летящих птиц в направлении пустой тропинки - отражено предчувствие, приближение каких-то событий, добрых вестей".

Анар Гусейнзаде создал три картины - "Солнечный двор", "Спящий дом" и "Чыраг-гала": "В первые дни был туман и мы не могли совершить тур на Чыраг-гала, но я один все же поднялся к крепости, причем, два раза. Тогда и написал картину про крепость. В своем творчестве уделяю особое внимание архитектуре и Абшеронской теме, которой посвятил "Солнечный двор". А "Спящий дом" больше связан с воспоминаниями из детства, с теплым и уютным очагом, где всегда чувствовал себя счастливым. Здесь я не показал окна со светом, считая важнее внутренний свет жителей дома".

Зюмрад Гусейнзаде создала две картины - "Старый Баку" и "Гранаты": "Я очень люблю Баку, причем предпочитаю писать о прошлых страницах. А гранат является символом Азербайджана, символизирует плодородие и богатство. Тем более, что сейчас сезон граната".

Зохраб Саламзаде создал три картины - "Ичери шехер", "Медитация" и "Дервиш": "Основная часть моего творчества связана с изображением джиннов и дервишей, философии суфизма. Представленные на картинах облака символизируют размышления. Темы картин я беру из истории и религии. Суфизм - это мистическое течение ислама, которое окружено тайнами. Чем больше я увлекаюсь этим, тем более интересные сюжеты я нахожу, которые перевожу на холсты. А без Ичери шехер невозможно представить жизнь".

Фархад Ялгузаг создал две смысловые картины - "Подготовка к полету" и "В преддверии полета": "Недавно я начал проект, связанный со скульптурами Пикассо, и задумался - а нашли ли они отражение в произведениях мастера кисти. Оказалось, что нет. Тогда я и решил объединить эту задумку вместе со своей традиционной космической тематикой. А полет подразумевает не столько космос, сколько внутреннее, интеллектуальное развитие, предстоящий долгий путь познания и просвещения".

Абульфаз Фараджоглу создал две картины в жанре модерна, посвященные Баку: "В одной картине показан Дворец Ширваншахов, а в другой - его стилизованный образ. Каждое произведение взаимно дополняет друга друга, отражая древность и современность. Также я создал этюды, посвященные природе Галаалты".

В заключение с участием директора Qalaalti Hotel & Spa Назима Сулейманова состоялась церемония вручения дипломов проекта.

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