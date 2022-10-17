В филармонии прошел концерт камерного оркестра имени Гара Гараева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Оркестр выступил под управлением народного артиста Азербайджана, художественного руководителя и главного дирижера Фахраддина Керимова.

Вечер начался с исполнения "Chanson de Nult and Chanson de Matin" британского композитора Эдуарда Элгара. Это произведение впервые звучало в Баку. Удивительно мелодичная, красивая композиция покорила сердца слушателей с первого аккорда.

Затем заслуженный артист Азербайджана, виолончелист Алексей Милтых исполнил произведение Джеральда Финзи. Сочинение прозвучало крайне выразительно, наполнив зал мягким, чистым звуком.

Также выступила известная пианистка Юлия Керимова, она представила слушателям произведения Хоакина Турина, Клаудио Санторо, Сэмюэля Кольриджа-Тейлора.

Представленные пианисткой произведения были многогранны по жанровому спектру и эмоциональному содержанию. Публика с большим интересом приняла концертную программу, наградив оркестр и солистов бурными аплодисментами.