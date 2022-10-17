В Баку будет представлена ретроспектива гениального Ингмара Бергмана

В рамках проекта "Лицом к лицу с Бергманом", организованного Союзом кинематографистов Азербайджана с посольством Швеции в Азербайджане, будут показаны фильмы гениального шведского режиссера кино и театра, сценариста Ингмара Бергмана, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Ингмар Бергман вошёл в историю кино своим уникальным стилем, в своих фильмах смело достиг глубин человеческой психологии, тем самым расширил границы киноязыка.

Почти во всех своих фильмах он выдвигает на первый план проблемы взаимоотношений человека и творца, жестко переводя на язык кино серьезные духовные темы. Также в каждом из его фильмов в той или иной степени проявляются его детские травмы и воспоминания.

Его работы дали мировому кинематографу таких гениальных актеров, как Биби Андерссон, Ингрид Тулин, Лив Ульман, Макс фон Сюдов, Эрланда Йосефсон, а благодаря неповторимым образным решениям созданным вместе со своим постоянным коллегой, оператором Свеном Нюквистом, сотворил сокровище мирового кино.

Для показа отобраны самые яркие фильмы творчества Ингмара Бергмана, которые можно будет посмотреть - 1, 8, 15 и 22 ноября в 19:00 в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan на языке оригинала с субтитрами на азербайджанском и английском языках. Будут представлены такие киношедевры как "Шёпоты и крики", "Седьмая печать", "Фанни и Александр" и "Персона". В качестве модераторов фильмов выступят член Совета правления СКА, искусствовед Надир Бадалов и киновед Севда Султанова.