В Баку состоялась церемония награждения деятелей культуры - ФОТО
В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку прошла торжественная церемония в связи с присвоением группе деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о внимании и заботе государства о сфере культуры и деятелях, которые вносят вклад в ее развитие.
Было отмечено, что присвоение почетных званий, награждение орденами и медалями стимулирует творческую деятельность представителей, служащих на благо нашей культуры и искусства.
Министр также подчеркнул, что роль культуры, ее пропаганда имеют большое значение, и в этом деле важная роль отводится деятелям культуры и искусства. Представители культуры играют большую роль в донесении реалий Азербайджана до мира.
Затем министр вручил деятелям культуры и искусства государственные награды и удостоверения.
"Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики" был вручен народной артистке Фирангиз Ализаде, орден "Шохрат" - народному артисту Эльдару Мансурову.
Также на мероприятии были вручены удостоверения о присвоении званий "Заслуженный художник", "Заслуженный работник культуры", ордена "Эмек" 3-й степени, медали "Терегги", медали "За отличие на государственной службе".
Награжденные выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности.
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