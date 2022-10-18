Блестящее выступление звезд оперы в спектакле "Тоска"

15 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля "Тоска" Джакомо Пуччини, передает Day.Az.

В широко разрекламированном спектакле принимали участие ведущие солисты оперы Украины и Азербайджана. Спектакль прошел при полном аншлаге, собрав меломанов, истинных любителей этого спектакля - шедевра мирового оперного искусства, иностранных гостей, представителей дипломатических корпусов и бомонд города. В этот день в зале было много представителей творческой интеллигенции, журналистов, а также съемочные группы телевизионных компаний страны.

Партию Тоски исполняла известная оперная исполнительница Украины, Заслуженная артистка Украины, обладательница Гран-При и золотой медали Международного конкурса вокалистов им.Ондины Отта (Марибор, Словения) Виктория Ченская. Ее гастроли с триумфом проходили в оперных театрах Дании, Голландии, Германии, Испании, Франции, Англии и Италии. На Международном фестивале оперного искусства в Барселоне она была удостоена специального приза как лучшая исполнительница партии Тоски.

В роли Каварадосси выступил Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов вокалистов Азер Рза, а в партии Скарпиа Народный артист Азербайджана Авез Абдулла.

Прекрасно исполнили также свои партии ведущие солисты Театра оперы и балета - Народный артист Азербайджана Али Аскеров, Заслуженные артисты Джахангир Курбанов, Турал Ахмедов, солисты Махир Тагизаде, Рза Хосровзаде и др.

Следует особо отметить дирижера спектакля - главного дирижера Театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров Эйюба Гулиева, который в этот вечер с большим профессионализмом и вдохновением дирижировал оперой.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали со сцены солистов и дирижера, награждая их бурными, нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво".

Ирада Велибекова