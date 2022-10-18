Международный центр мугама и посольство Греции в Азербайджане подписали меморандум

Посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос посетил Международный центр мугама, сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.

Директор МЦМ, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов проинформировал посла о деятельности центра, рассказал о проектах и концертах, организуемых в рамках международного сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации культурных проектов совместно с посольством Греции.

В заключение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере культурного сотрудничества между МЦМ и посольством Греции в Азербайджане. Документ подписали директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов и посол Николаос Пиперигкос. Было отмечено, что меморандум станет важным вкладом в культурное сотрудничество между странами.