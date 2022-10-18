Названа дата начала съемок многосерийного фильма о 44-дневной Отечественной войне

Съемки 8-серийного художественного фильма "Qarabağ Vətən Müharibəsi" начнутся в марте 2023 года. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной фильму, сказал заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов. По его словам съемки пройдут в Карабахе, а также Губе, Исмаиллы, Баку. "Над фильмом работают кинематографисты из Азербайджана и Турции. Имя режиссера фильма мы пока называть не хотим. Могу сказать, что один из сценаристов - азербайджанский автор Исмаил Иман. Он является автором первичного сценария", - сказал Руфат Гасанов. Отметим, что производство 8-серийного фильма о 44-дневной Отечественной войне проходит по инициативе и поддержке министерства культуры Азербайджана. Кинопроект реализуется при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией "Bozdağ Film".