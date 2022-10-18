Каков бюджет одной серии фильма о 44-дневной Отечественной войне?

Бюджет одной серии 8-серийного художественного фильма "Qarabağ Vətən Müharibəsi" составляет 212 тысяч долларов. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной фильму, сказал заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов. "Хронометраж одной серии фильма "Qarabağ Vətən Müharibəsi" примерно один час. Бюджет одной серии составляет 212 тысяч долларов", - подчеркнул Гасанов. Отметим, что производство 8-серийного фильма о 44-дневной Отечественной войне проходит по инициативе и при поддержке министерства культуры Азербайджана. Кинопроект реализуется при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией "Bozdağ Film".