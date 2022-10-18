В рамках "Года Гейдара Алиева" объявлен международный конкурс пианистов

Союз композиторов Азербайджана (СКА) в рамках "Года Гейдара Алиева", объявленного в Азербайджане в 2023 году, и в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера объявляет VI международный конкурс пианистов на лучшее исполнение произведений композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Азера Дадашева, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Конкурс пройдет 24-25 апреля 2023 года в Баку и будет состоять из двух туров. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.

Победителей конкурса определит жюри в составе известных деятелей музыкального искусства, членов Союза композиторов Азербайджана.

Председатель организационного комитета конкурса и председатель жюри - председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде.

Программа первого тура конкурса: одно из фортепианных произведений Азера Дадашева - "Çiçəkçin" (7 танцев), "6 миниатюр", "6 грустных пьес", "6 прелюдий", "Atmacalar" (6 концертных пьес), Сонатина № 1, Сонатина № 2, Сонатина № 3. По желанию участников конкурса эти циклы могут быть исполнены полностью или отдельные их части.

Программа второго тура: "Поэма" для фортепиано с оркестром Азера Дадашева, посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву (в переложении для двух фортепиано).

Победителям вручаются денежные премии, дипломы, специальные призы:

I место - 1000 манатов и Диплом I степени

II место - 750 манатов и Диплом II степени

III место - 500 манатов и Диплом III степени.

Всем участникам конкурса выдаются сертификаты и памятные медальоны.

Желающие принять участие в конкурсе должны до первого апреля 2023 года представить в Союз композиторов Азербайджана следующие документы: заявление, свидетельство о рождении, 2 цветные фотографии, характеристика, программа обоих туров.

Teлефон для справок: (012) 598 08 86.