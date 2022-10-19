Фильм "Проповедь рыбам" Хилала Байдарова покажут в Германии

Фильм "Balıqlara Xütbə" (Sermon to the Fish/"Проповедь рыбам") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова будет продемонстрирован на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия) (FilmFestival Cottbus), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

В кинопоказе примет участие актер Орхан Искендерли, который после демонстрации киноленты ответит на вопросы зрителей.

Фестиваль, который пройдет 8-13 ноября, является одним из важнейших перекрёстков между кино-индустриями Восточной и Западной Европы. Гости из разных стран, многочисленные премьеры делают фестиваль важным мероприятием для дистрибьюторов, фестивальных менеджеров и закупщиков.

Фильм "Balıqlara Xütbə" является совместным производством Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции. Авторы сценария картины - Хилал Байдаров и Айсу Акджан. В ролях: Рена Аскерова, Орхан Искендерли и Гусейн Насиров.

В середине августа текущего года фильм "Balıqlara Xütbə" был представлен на 75-м Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария), где был удостоен двух наград - "Специальное упоминание Pardo Verde WWF" и награды молодежного жюри в номинации под названием "Качество жизни зависит от окружающей среды".

В сентябре фильм был представлен в конкурсной программе Международного фестиваля арт-хаусных фильмов BIAFF (Batumi International Art-House Film Festival) в Батуми (Грузия).