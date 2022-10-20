В театре оперы и балета прошел показ оперы «Сельская честь»

19 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ спектакля "Сельская честь" Пьетро Масканьи.

Первая постановка этой оперы была осуществлена в Риме 17 мая 1890 года в театре "Констанц". Оперу отличает изумительно красивая музыка и острый драматический сюжет. Ни одна из других опер Пьетро Масканьи, а написал он их еще четырнадцать, не имела успеха, который хотя бы отдаленно мог сравниться с успехом "Сельской чести".

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета эта опера впервые была поставлена немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией фон Керссенброк в 2015 году и с тех пор пользуется большим интересом среди меломанов, любителей оперного искусства и всегда собирает большую зрительскую аудиторию. И на сей раз спектакль прошел при полном аншлаге. В этот день среди зрителей присутствовали большое количество видных представителей интеллигенции города, туристов, а также послы Великобритании, Бельгии и Италии в Азербайджане.

Ведущие партии в опере исполнили Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Сантуццы), Заслуженные артисты республики Рамиль Гасымов (партия Туридду), Сабина Вахабзаде (партия Лючии), а также солисты Талех Яхъяев (партия Альфио) и Нина Макарова (партия Лолы).

Выше всех похвал в спектакле принимали участие артисты хоры под руководством Заслуженного деятеля искусств, главного хормейстера Театра Севиль Гаджиевой.

Особо следует отметить дирижера оперы - Народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, который в этот вечер традиционно на очень высоком профессиональном уровне вел спектакль.

На протяжении всей оперы зрители эмоционально поддерживали участников спектакля аплодисментами, а в конце спектакля устроили бурные нескончаемые овации, долго не отпуская солистов со сцены.

Нигяр Алиева