Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный 85-летию со дня рождения Эмина Сабитоглу

В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный 85-летию со дня рождения видного композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Сабитоглу, организованный при поддержке министерства культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе приняли участие народные артисты Флора Керимова, Бриллиант Дадашова, Азер Зейналов, Ильгар Мурадов, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Эльтон Гусейналиев, Лала Мамедова, Шоле Сафаралиева, Эльдар Мамедов, Искендер Алекперов, Руслан Гусейнов, исполнители Фахри Кязым Ниджат, Рявана Гурбанова, Арзу Гасанли, Забита Алиева, Хумай Гадимова, Эмиль Салимов, Лютфияр Алиев, Анар Аббасов, Тогрул Гасымов и Акбер Алиев.

Ведущим вечера был заслуженный работник культуры Рахиб Азери, режиссер - главный режиссер Государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев

Эмин Сабитоглу (Эмин Сабит оглу Махмудов) родился 2 ноября 1937 года. После окончания музыкальной школы в Баку в 1954 году поступил в Бакинскую консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс Гара Гараева. Спустя два года был переведен в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

В 1961 году начал работать музыкальным редактором на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В последующие годы занимал должность художественного руководителя в Государственной филармонии, а также преподавал в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В течение шести лет работал в Турции, в консерватории при Стамбульском техническом университете.

Большой популярностью и по сей день пользуются написанные им песни "Дяряляр", "Аг чичек", "Песня рыбака", "Гилавар", "Чай", "Бакы, сабахын хеир", "Ахтар сен мени", "Айрылма менден", "Сенин учун", "Айрылыг бир денизмиш", "Шукрие", "Алагезлум" и другие, оперетта "Хиджран", либретто к которой написал его отец Сабит Рахман.

Важное место в его творчестве занимает музыка, написанная к художественным фильмам, в числе которых "Последняя ночь уходящего года", "Не могу забыть", "Первая любовь Балададаша", "День рождения", "День прошел", "Допрос", "Тахмина", "Деде Горгуд" и другие.

Скончался 18 ноября 2000 года.