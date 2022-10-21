В Баку состоится концерт Фирузы Бегляровой

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 10 ноября состоится вечер фортепианной музыки в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Day.Az в Филармонии.

На вечере под названием "Сегодняшняя молодежь" с сольным концертом выступит пианистка, президентский стипендиат, лауреат международных и республиканских конкурсов Фируза Беглярова.

На концерте вниманию слушателей будут представлены произведения Иоганна Себастьяна Баха "Аве-Мария", Сергей Рахманинов "Элегия", Фридерика Шопена "Экспромт-фантазия", "Этюд № 5", "Этюд №14", "Ноктюрн №20", Ференца Листа "Грёзы любви", Вагиф Мустафазаде "Март", Тофиг Гулиев "Гайтагы".

Фируза Беглярова родилась в 2001 году в городе Баку. В 2006 году поступила в класс Наргиз Мансуровой Средней специальной музыкальной школы-студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) по специальности фортепиано.

Учась в музыкальной школе, Беглярова сразу привлекла внимание педагогов своим талантом, трудолюбием, большим энтузиазмом, интересом к музыке и музыкальной литературе. Отличительными чертамиявляются целеустремленность, интерес к каждому разучиваемому музыкальному произведению, а также трудолюбие.

Затем Фируза Беглярова продолжила образование в классе заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доктора искусствоведения, профессора БМА Тарлана Сеидова.

В 2022 году она окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли - класс заслуженной артистки Азербайджана, доктора философии по искусствоведению, профессора Эльнары Кебирлинской, в том же году была принята в магистратуру БМА в ее же класс.

Фируза Беглярова является активным участником фестивалей, конкурсов, концертных программ проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. Она с успехом представляла Азербайджан на конкурсах и фестивалях в Болгарии, Турции, Германии, Италии и США. Ее имя внесено в "Золотую книгу" юных талантов Азербайджана.