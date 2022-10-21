Концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана в Филармонии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся прекрасный концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана, передает Day.Az.

Отметим, что художественным руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде.

В концертной программе танцовщики выступили с азербайджанскими народными танцами, а также авторскими композициями. В ходе вечера были представлены танцы - "Qaval rəqsi", "Tərəkəmə", "Nağaralarla", "Ağ çiçək", "Naz eləmə", "Toy", "Çayçi", "Bahar" и другие.

Солисты программы: заслуженные артисты Азербайджана - Фарид Алиев и Хагани Джалилов, артисты ансамбля - Анар Мамедов, Орхан Сафарли, Тогрул Шарифов, Сеймур Небизаде, Гамид Гуламов, Айтен Буньятова, Алина Гонтарева, Гюлана Аскерова, Ульвия Зейналова, Валерия Конкина, Малейка Мамедова мастерски исполнили невероятной красоты и сложности хореографические композиции.

Зрители смотрели на сцену, буквально не отрывая взгляда, любуясь пластикой солистов ансамбля и рассматривая великолепные сценические костюмы.

После каждого танца в зале раздавались бурные аплодисменты. Концертная программа оставила у зрительской аудитории самые яркие впечатления.

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