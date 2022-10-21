В центре мугама прошел концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra

В Международном центре мугама при поддержке министерства культуры Азербайджана прошел концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra под названием "Allegoria Sacra" (Священная Аллегория), сообщает Day.Az.

На вечере прозвучали камерно-инструментальные и сценические произведения, охватывающие 20-летий период творческой деятельности композитора Эльмира Мирзоева. Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) выступил под управлением дирижера Орхана Гашимова. В концертной программе также принял участие всемирно известный российский гитарист, лауреат международных конкурсов, наш соотечественник Ровшан Мамедгулиев.

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51-летний Эльмир Мирзоев - выпускник композиторского факультета и аспирантуры Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбели, был преподавателем этого вуза. Также обучался в Гётеборге (Швеция), Веймаре и Кюртене (Германия). Является создателем и художественным руководителем современного музыкального ансамбля SoNoR (1995/2005), а также автором более десяти международных музыкальных проектов. Выступал с лекциями в вузах Грузии, Узбекистана, Польши, Германии, Турции и т.д. На протяжении последних лет проживает в Берлине. Принимал участие в международных фестивалях в Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии, Швейцарии, Швеции, Чехии, Польше, Болгарии, Турции, Эстонии, России, Украине, Молдове, Грузии, Узбекистане, Индонезии, Монголии, Японии, США и Мексике.