В Баку открылась фотовыставка "Азербайджанский Прометей - Фарман Салманов. Открытие сибирской нефти"

В Национальном музее истории Азербайджана в Баку состоялось открытие фотовыставки "Азербайджанский Прометей - Фарман Салманов. Открытие сибирской нефти", сообщили Trend в музее, передает Day.Az.

Экспозиция организована в рамках совместного проекта Национального музея истории Азербайджана с Музеем геологии, нефти и газа Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Россия).

Выставка посвящена известному азербайджанскому геологу, выдающемуся ученому, доктору геолого-минералогических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, Герою Социалистического Труда Фарману Салманову (1931-2007 годы).

На мероприятии генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы рассказала о жизненном пути известного азербайджанского ученого Фармана Салманова, его заслугах в области нефтеразведки.

Заместитель директора по научной работе Ханты-Мансийского музея геологии, нефти и газа, кандидат географических наук Иван Яшков подробно проинформировал об экспонатах, относящихся к Фарману Салманову, которые хранятся в фонде Музея геологии, нефти и газа, а также научных статьях, связанных с деятельностью знаменитого нефтяника.

На мероприятии генеральный директор Института нефти и газа, академик Фахраддин Гадиров, доктор филологических наук, профессор Тофиг Маликли и другие подчеркнули вклад Салманова в историю сибирской нефти.

На мероприятии был показан фильм "Геолог Фарман Салманов", снятый в рамках проекта "Люди столетия" (руководитель проекта - Фахреддин Гасанзаде, автор фильма - Гусейн Джавадзаде).

В завершение участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой. В экспозиции представлены 55 уникальных фото, отражающих жизнь и деятельность видного учёного, открывшего огромные залежи нефти и газа в Тюменской области в Западной Сибири.