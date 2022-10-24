Две азербайджанские писательницы номинированы на премию Астрид Линдгрен

Две азербайджанские писательницы номинированы на знаменитую шведскую премию Астрид Линдгрен 2023 года, присуждаемую за достижения в области детской литературы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в списке номинантов на премию указаны имена азербайджанских писательниц Севиндж Нуругызы и Разии Рагимзаде.

Всего на премию, учрежденную правительством Швеции в 2002 году в честь всемирно известной детской писательницы Астрид Линдгрен, в следующем году зарегистрирован 251 кандидат из 64 стран. Эта глобальная премия ежегодно присуждается лицу или организации, внесшей большой вклад в развитие детской и юношеской литературы. Лауреат премии определяется жюри из 12 человек, а вручение награды победителю происходит на специальном мероприятии в столице Швеции под патронажем кронпринцессы Швеции Виктории.

Отметим, что в этом году премия Астрид Линдгрен была присуждена шведской писательнице и иллюстратору Еве Линдстрем. Стоимость приза составила 5 миллионов шведских крон (около 760 тысяч манатов).